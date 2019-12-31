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"Mekke'nin fethi" Edirne'de düzenlenen etkinlikle kutlandı

Edirne'de, Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) "Mekke'nin fethi" etkinliği düzenlendi.

31.12.2019 21:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:36
'de, Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) " 'nin fethi" etkinliği düzenlendi.
Kentteki bir tesiste düzenlenen program, sinevizyon gösterimi ve Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Sağlam'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, programda yaptığı konuşmada, "Mekke'nin fethi" dolayısıyla birçok ilde program düzenlendiğini söyledi.
Mekke'nin fethinin bir işgal olmadığını, kalplere açılan Allah'a giden bir yol olduğunu belirten İriş, "Fethin işgal değil de insanları kazanma ve inancın önündeki engellerin kaldırılması yönünde bu amaçları gençlerimizle buluşturmanın çabasıdır programımızın amacı. Bu akşam, bu heyecanı genç kardeşlerimizle hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.
AGD Bölge Başkanı Muzaffer Aktürk, Mekke'nin fethi ile ilgili tarihi bilgiler paylaştı.
Kosova'nın Prizren kentinden gelen Menduh Allajbeg kardeşlerin ilahi okuduğu programda, Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Edirne, Mekke, Güncel

Kaynak: AA

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