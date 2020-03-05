Meksa Yatırım Afyon Belediye - Fenerbahçe Beko mücadelesi tekrar edilecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan ve Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 64-62 mağlup ettiği mücadelede kural hatası yapıldığının tespit edildiğini ve bu nedenle müsabakanın tekrar oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü - Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."