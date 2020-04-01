Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan şakası

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladığı bir paylaşım yaptı.

01.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:28
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan şakası
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladığı bir paylaşım yaptı.

NBA'de Brooklyn Nets takımında oynayan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve Korona Virüs hastalığına yakalanan Kevin Durant için Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü'nin resmi Twitter hesabından atılan tweette "Hoş geldin Kevin Durant" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Durant'in 31 yaşındağa olduğu ve forvet poziyonunda oynadığı belirtildi.

Yapılan paylaşımı gören takipçiler ise 'Hoşgeldin Kevin Durant, vişneli ekmek kadayıfın benden', '1 Nisan şakası değil mi' gibi yorumlar yaptı.

Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakası olarak yaptığı bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Afyon, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan şakası - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Türk futbolu, koronavirüs nedeniyle ilk can kaybını yaşadı Spor
Türk futbolu, koronavirüs nedeniyle ilk can kaybını yaşadı
Efsane futbolcu 10 yıl sonra yine soyuldu! Sandalyeye bağlayıp kaçtılar Spor
Efsane futbolcu 10 yıl sonra yine soyuldu! Sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Diagne’ye, sosyal medyayı sallayan Ronaldo uyarısı: Kavga edersin Spor
Diagne'ye, sosyal medyayı sallayan Ronaldo uyarısı: Kavga edersin
Tarihi stadyum, koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürüldü Spor
Tarihi stadyum, koronavirüs nedeniyle hastaneye dönüştürüldü
FIFA’dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak Spor
FIFA'dan inanılmaz hamle! Para musluğunu açtı, tüm rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar Spor
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
G.Saray transfere erken başladı! Rize’nin yıldızıyla anlaşma sağlandı Spor
G.Saray transfere erken başladı! Rize'nin yıldızıyla anlaşma sağlandı
Trabzonspor’un tecrübeli ismi ameliyat oldu Spor
Trabzonspor'un tecrübeli ismi ameliyat oldu

Son Dakika Spor Haberleri

15:34: Kadın futbolunda koronavirüsten vefat - Spor 15:30: UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının... - Spor 15:17: Alper Cavit Kabakçı: "Olimpiyat için iki kota hedefimiz var" - Spor 15:17: Esat Delihasan: "Tokyo'ya 8'de 8 kotayla gitmek istiyoruz" - Spor 15:17: Federasyon başkanı açıkladı! '1 antrenör ve 1 sporcumuzda koronavirüs var' - Spor 14:58: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:48: Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar - Spor 14:19: Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin - Spor 12:32: FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak - Spor 11:34: Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı - Spor 11:13: 1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı - Ekonomi