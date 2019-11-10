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Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Tofaş: 73 - 84

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Ali KöseoğluMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 17, Davis JR 5, Hrovat 13, James Aldrıdge 12, Talib Zanna 9, Sinan Sağlam, Çağan Aydın, Erdi Gülaslan 11, Burak Eşlik, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer...

10.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:33Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Tofaş: 73 - 84

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu

Meksa Yatırım Belediyespor: Crawford 17, Davis JR 5, Hrovat 13, James Aldrıdge 12, Talib Zanna 9, Sinan Sağlam, Çağan Aydın, Erdi Gülaslan 11, Burak Eşlik, Doğukan Şanlı, Fırat Alemdaroğlu, Ali Tuncer 6,

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 9, DJ White 12, Tobias Phillip 16, Thomas Lojeski 4, Devin Williams 11, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 5, Barış Ermiş, Batın Tuna, Jose Mejia 11, Bora Satır, Muhsin Yaşar 16

1.Periyot: 21- 16

Devre: 35- 41

3. Periyot: 45- 71

Maç sonu: 73- 84

ING Bank Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, sahasında 'a 73- 84 mağlup oldu.

Maçın en üretken oyuncusu 17 sayı ile Crawford olurken, Tofaş takımından Phillip ve Muhsin Yaşar 16'şar sayı üreterek galibiyette önemli bir rol oynadı.


- Afyonkarahisar

Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Tofaş, Afyon, Spor

Kaynak: DHA

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