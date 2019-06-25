25.06.2019 21:28
Haberler » Güncel » Haber

Meksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu

Meksika-ABD sınırında 4 göçmen ölü bulundu

Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan 4 göçmen, sınırdaki Rio Grande nehri kenarında ölü bulundu.

Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışan 4 göçmen, sınırdaki Rio Grande nehri kenarında ölü bulundu.
Guatemala basınında çıkan habere göre, Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmen konvoyu içindeki 4 Guatemalalının Meksika-ABD sınırındaki Rio Grande nehrinin kenarında ölü bulunduğu belirtildi.
Guatemala Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Meksika-ABD sınırını geçmek isteyen 1'i kadın, 3 çocuğun yüksek sıcaklık ve susuzluk dolayısıyla öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, kurbanların kimliklerinin henüz tespit edilemediği bildirildi.
Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador 'dan "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika'dan geçerek ABD'ye göç etmeye çalışıyor.
Kaynak: AA
rio , ölü , öldü , meksika , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
22:54 - Trump'ın damadı Kushner, Filistinlilere seslendi: "Trump ve Amerika sizden vazgeçmedi"
22:54 Ukrayna AKPM'deki çalışmalarını askıya alacak
22:53 Ekrem İmamoğlu açıkladı! İBB önünde bildiri okuyan personel işten çıkarılacak mı?
22:49 Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar (2)
22:46 Kayıp olarak aranan kişi yakılmış halde ölü bulundu (2)
22:46 Trump'tan "İran konusunda çıkış stratejisine ihtiyacım yok" açıklaması
22:45 Erzurum'da tarihi ev yandı