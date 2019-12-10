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Meksika Büyükelçisi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubunu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti.

10.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:20Meksika Büyükelçisi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubunu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Hernandez'in, eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Büyükelçi Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti.
Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişki içerisinde bulunan ve az Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve II. Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katılmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Nilhan Osmanoğlu, Türkiye, Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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