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Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü

Meksika'da 11 yaşındaki bir öğrencinin Torreon kentindeki bir ilkokula gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan kendini silahla vurdu.

10.01.2020 23:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:09Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü

'nın kuzeydoğusunda bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Meksika basınında çıkan haberlere göre, 11 yaşındaki bir öğrencinin kentindeki Cervantes İlkokulunda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen 2'si öğrenci olmak üzere 3 kişi öldü. Saldırıda 6 kişi de yaralandı.

SALDIRGAN KENDİNİ SİLAHLA VURDU

Saldırıda yaralananların ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Bu arada saldırgan da kendini silahla vurdu.

"OLAYIN SEBEPLERİNİ ARAŞTIRACAĞIZ"

Torreon Belediye Başkanı Jorge Zermeno yaptığı açıklamada, saldırganın iki silahla okuldaki öğretmen ve öğrencilere ateş açtığını dile getirerek, "Maalesef çok talihsiz bir olay oldu. Olayın sebeplerini araştıracağız" dedi.

11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi saldırganın silahları nereden bulduğuna yönelik ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


Torreon, Meksika, Dünya

Kaynak: AA

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