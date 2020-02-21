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Meksika'da 2 gün önce silahlı gruplarca kaçırılan gazeteci kurtarıldı

Meksika'nın güneyindeki Morelos eyaletinde 19 Şubatta silahlı bir grup tarafından kaçırılan gazeteci Adrian Fernandez polis operasyonuyla kurtarıldı.

21.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:36Meksika'da 2 gün önce silahlı gruplarca kaçırılan gazeteci kurtarıldı
'nın güneyindeki Morelos eyaletinde 19 Şubatta silahlı bir grup tarafından kaçırılan gazeteci Adrian Fernandez polis operasyonuyla kurtarıldı.
Meksika basınında çıkan haberlere göre, bir dergide yazar olarak çalışan Fernandez'in kurtarılması için federal polis ve kriminal soruşturma polisine bağlı ekipler ortaklaşa operasyon düzenledi.
Gazetecinin, eyalete bağlı Jiutepec şehrinde bir evde olduğunu tespit eden polis operasyon yaptı. Gazeteci kurtarılırken, 10 kişi gözaltına alındı.
Cuernavaca kentindeki bir restoranda yemek yediği sırada silahlı gruplarca kaçırılan gazeteci Fernandez'den 2 gündür haber alınamıyordu.
Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısının en az 142 olduğu belirtiliyor.

Meksika, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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