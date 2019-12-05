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Meksika'da 3 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü

Meksika'da üç yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

05.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:44Meksika'da 3 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü
'da üç yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Ülke basınındaki haberlere göre, Meksika'nın orta kesiminde yer alan Pachuca eyaletindeki otoyolda üç yolcu otobüsü çarpıştı.
Ecatepec Belediye Başkanı Fernando Vilchis, yaptığı açıklamada, kazada 11 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.
Kazada yaralanan 10'dan fazla kişinin tedavi altına alındığını belirten Vilchis, ölenler arasında 3 yaşında bir çocuğun da olduğunu kaydetti.
Bölge Savcılığı, olayla ilgili bir şoförün gözaltına alındığını bildirdi.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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