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Meksika'da 42 kafatası ve kemik parçaları bulundu

Meksika'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 kafatasının yanı sıra, kemik parçaları ve kavanoz içinde fetüs bulundu.

28.10.2019 11:10

Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen bir operasyon sırasında 42 kafatasının yanı sıra kemik parçaları ve kavanoz içinde fetüs bulundu.

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, Meksiko'nun Tepito semtinde uyuşturucu çetesinin kullandığı bir mekana düzenlenen operasyon sırasında 42 kafatası, kemik parçaları ve bir kavanoz içinde fetüs bulunduğunu açıkladı.

31 KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, konuya ilişkin 31 kişinin gözaltına alındığı, daha sonra bu kişilerden 27'sinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada da kafataslarından 4'ünün bir sunağın çevresine dizili halde bulunduğu ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Meksika'da 42 kafatası ve kemik parçaları bulundu

Meksika, Dünya


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