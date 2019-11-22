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Meksika'da 5 polis öldürüldü

Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinin Fresnillo kentinde, silahlı saldırganların 5 polisi öldürdüğü bildirildi.

22.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:08Meksika'da 5 polis öldürüldü
'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinin Fresnillo kentinde, silahlı saldırganların 5 polisi öldürdüğü bildirildi.
Meksika basınındaki haberlere göre, eğitime katılmak üzere Fresnillo'ya giden polislerin aracına, kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda yaralanan 5 polisten 3'ü olay yerinde, 2'si de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bölge Valisi Alejandro Tello Cristerna, yaptığı açıklamada, polislerin sivil araçlardan açılan ateşle öldürüldüğünü belirterek, olayı en güçlü şekilde kınadıklarını kaydetti.
Cristerna, olayın sorumlularını bulmak için belediye, eyalet ve federal yetkililerle çalıştıklarını vurgulayarak, saldırıyla ilgili operasyon başlatacaklarını dile getirdi.

Meksika, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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