Haberler » Güncel » Meksika'da 9 Amerikalının öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Meksika'da 9 Amerikalının öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Meksika'da 9 ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

06.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:10 Meksika'da 9 Amerikalının öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Meksika'da 9 ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Associated Press ajansının haberine göre, Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla bağlantısı olabileceğinden şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.
Sonora eyaletinden yapılan açıklamada, şüphelinin, ABD'nin Arizona eyaleti sınırında bulunan Agua Prieta şehrinde, 2 kişiyi bir otomobilde ağızları bağlı halde rehin tutarken ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelinin, kurşun geçirmez bir otomobilde çok sayıda mermi ve 4 tüfek bulundurduğu kaydedildi.
Sonora eyaletinde, pazartesi düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Sonora, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:06   TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı
00:03   Minik öğrencilerden Mehmetçiğe atkı hediyesi
00:02   Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası
00:02   "Recep İvedik 6"nın galası yapıldı
00:02   Manisa belediyenin aldığı karara tepki gösteren kişi, simit arabasını ateşe verdi
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:30   Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
7.11.2019 00:07:42