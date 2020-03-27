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Meksika'da, ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınacak

Meksika'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin, iki hafta süreyle karantinada tutulacağı bildirildi.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Meksika'da, ABD'den sınır dışı edilen göçmenler Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınacak
Meksika 'nın ABD sınırındaki Chihuahua eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin, iki hafta süreyle karantinada tutulacağı bildirildi.
ABD'nin Texas eyaletiyle sınır komşusu olan Chihuahua'da eyalet yetkilileri, Texas'ın El Paso kenti sınırından Ciudad Juarez kentine dönen göçmenleri yerleştirmek için "gelecek birkaç gün içinde" bir barınma merkezi kurulacağını belirtti.
Yetkililer, her gün ortalama 65 göçmenin Ciudad Juarez üzerinden sınır dışı edildiğini kaydetti.
Chihuahua eyaleti göçmen hizmetleri başkanı Dirvin Garcia Gutierrez, yetkililerin Ciudad Juarez'de halihazırda, çoğu Orta Amerikalı 1400 kişinin kaldığı göçmen barınma merkezlerindeki kalabalığı azaltmaya çalışacağını ifade etti.
Gutierrez, kentteki 14 barınma merkezinin her birinde, 50 ila 80'den fazla kişi kalmaması gerektiğini söyledi.
ABD'de şimdiye kadar yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 85 bin 500'ü aşarken, virüs nedeniyle 1300 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'un 585 kişide görüldüğü Meksika'da ise virüs nedeniyle 8 can kaybı yaşandı.
ABD'nin, yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde ülkenin güney sınırından kaçak geçen tüm insanları Meksika'ya geri göndermeyi planladığı iddia edilmişti.
Associated Press (AP) haber ajansına 18 Mart'ta konuşan, ismini açıklamak istemeyen iki yetkili, Trump yönetiminin, yasa dışı göçü engellemek amacıyla sınırı kaçak geçen tüm insanları Meksika'ya göndermek için bir plan hazırlığında olduğunu, son kararın ise henüz verilmediğini söylemişti.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.
ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, El Paso, Teksas, Güncel

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