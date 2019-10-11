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Meksika'da bara saldırı: 5 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü.

11.10.2019 08:02Meksika'da bara saldırı: 5 ölü
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü.
El Universal gazetesinin haberinde, Salamanca şehrindeki bara, gece yarısından sonra aniden giren saldırganların içerideki müşterilere ve çalışanlara ateş açmaya başladığı belirtildi.
Salamanca yetkilileri, yaptıkları açıklamada, silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Guanajuato'da bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 275 cinayet işlendiği ifade ediliyor.
Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedilmişti.

Universal, Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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