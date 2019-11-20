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Meksika'da bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 ceset çıktı

Meksika'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın, 25 kişinin cesedine ulaşıldı. Savcılık yaptığı açıklamada cinayetin uyuşturucu kartelleri tarafından işlendiğini belirtti.

20.11.2019 07:19 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:50

basınında yer alan haberlerde, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin olduğu Jalisco eyaletindeki Tlajomulco kentindeki bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 cesedin çıktığı belirtildi.

Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, cesetlerden 6'sının aileleri tarafından teşhis edildiği, ilerleyen süreçte analizlere devam edileceği kaydedildi. Savcılık, kimlikleri tespit edilenlerin sabıka kaydının bulunduğu bilgisini paylaşarak, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Açıklamada, Ulusal Muhafız Birliklerinin 7 Kasım'da Jalisco eyaletine bağlı Toluquilla semtinde bir depoya yapılan baskın sonucunda 15 kişinin tutuklanmasının ardından, bu çiftliğe ulaşıldığı belirtildi.

MEKSİKA'NIN "KARTEL" KABUSU

Meksika'nın Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor. Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

Meksika'da bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 ceset çıktı

Meksika, Dünya, Güncel


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