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Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı

Meksika'da yıl başından bu yana 276 insan tacirinin yakalandığı açıklandı.

31.12.2019 20:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:20 Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı
'da yıl başından bu yana 276 insan tacirinin yakalandığı açıklandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yayımlanan raporda, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan göçmenleri ABD'ye götürme vaadiyle kandıran 276 insan tacirinin, düzelenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.
Raporda, yakalanan kişilerin adli makamlara teslim edildiği ve insan tacirlerine karşı güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
İnsan tacirlerinin göçmenleri yük kamyonlarıyla, turist otobüsleriyle ve şişme botlarla kaçırdığının da altı çizildi.
ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan 3'üncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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