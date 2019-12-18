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Meksika'da bu yıl 414 polis öldürüldü

Uyuşturucu kartellerinin terör estirdiği Meksika'da bu yıl 414 polisin öldürüldüğü belirtildi.

18.12.2019 03:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 03:56Meksika'da bu yıl 414 polis öldürüldü
Uyuşturucu kartellerinin terör estirdiği 'da bu yıl 414 polisin öldürüldüğü belirtildi.
Güvenlik Sekreteri Alfonso Durazo, başkent Meksiko'da basına yaptığı açıklamada, Guanajuato eyaletinin, ülkede en çok polisin öldürüldüğü bölge olduğunu, burada öldürülen polis sayısının 62'yi bulduğunu belirtti.
Durazo, bu yıl ülkede öldürülen polis sayısının ise 414 olduğunu açıkladı.
Son dönemde uyuşturucu kartellerinin sık sık polisi hedef aldığı Guanajuato'da geçen hafta 12 polis öldürülmüştü.
300 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 40 bin kişi kayboldu
Meksika'da 2006'da kartellere karşı başlatılan mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu. 120 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.
Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı 26 bini buldu.

Meksika, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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