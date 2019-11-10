Haberler » Güncel » Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset bulundu - Haber

Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset bulundu

Meksika'nın turistik Puerto Penasco kenti yakınlarında çölde bir çukurda 10 ceset bulundu.

10.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 23:38Meksika'da çöldeki bir çukurda 10 ceset bulundu
'nın turistik Puerto Penasco kenti yakınlarında çölde bir çukurda 10 ceset bulundu.
eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan "Anneler Arıyor" isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi.
ABD sınırı yakınlarındaki söz konusu yerde 10 cesedin bulunduğu ifade edilen açıklamada, ekimden bu yana aynı bölgede bulunan ceset sayısının 52'ye yükseldiği kaydedildi.
Uyuşturucu tacirleri ve kaçakçılar, işledikleri cinayetlerin ardından cesetlerden kurtulmak için bu tip çukurları kullanıyor.
Puerto Penasco, geçmiş dönemlerde de Sinaloa uyuşturucu karteli ile rakiplerinin çatışmalarına sahne olmuştu.

Meksika, Sonora, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:13 Batman'da askeri araç devrildi: 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı
00:06 Batman'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
00:06 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun istifasını istemesi üzerine ülkede barışın sağlanması...
00:05 ÇAPA'DA KAFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ -2
00:05 Batman'da askeri araç devrildi: 3'ü ağır 7 yaralı
00:02 Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya'da ilk kez büyükşehir belediye başkanı oldu
23:43 Bolivya'da ABD destekli darbe: Genelkurmay Başkanının istifasını istediği Devlet Başkanı Morales görevi bıraktı
23:00 Romanlar 'Güzel Parti'yi kuruyor: 5.5 milyon oyumuz var
22:38 Fatih'te kanlı infaz! Kafede oturan adamı kurşun yağmuruna tuttu
22:27 Para karşılığında öğrencilerin devamsızlıklarını silen kişi tutuklandı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
11.11.2019 00:25:00