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Meksika'da darphane soygunu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da federal darphanenin silahlı kişiler tarafından soyulduğu bildirildi.

07.08.2019 11:07 Meksika'da darphane soygunu
Meksika'nın başkenti Meksiko'da federal darphanenin silahlı kişiler tarafından soyulduğu bildirildi.
Kent Kamu Güvenliği Sekreteri Jesus Orta Martinez, üç silahlı kişinin darphanedeki güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek önceden kapısının açıldığı belirlenen kasayı soyduğunu söyledi.
Soyguncuların yüzlerce altın para, değerli saat ve diğer eşyalarla kaçtıklarını belirten Martinez, soyguncuların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.
Yetkililer, çalınan para ve eşyaların değerini söylemese de yerel kaynaklar çalınanların yaklaşık 14 milyon lira değerinde olduğunu açıkladı.
Polis, soygunla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Çalınan her biri 50 pezo (14 lira) değerindeki altın paralar, Meksika'nın bağımsızlığını kazanışının 100. yılı kutlamaları kapsamında 1921'de üretilmişti.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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