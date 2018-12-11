Meksika'da Depolanan Havai Fişekler Patladı: 5 Ölü

Meksika
'da bir kutlama sırasında kullanılmak üzere depolanan havai fişeklerin patlaması sonucu 5 kişi öldü.
Yetkililer, Queretaro eyaletinde Fuentezuelas bölgesinde şapelde saklanan havai fişeklerin patladığı kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Meksika'da tatiller ve dini bayramların kutlandığı yılın bu döneminde havai fişek kazalarına sıklıkla rastlanıyor.
Ülkede 2016'da Meksiko'nun dışındaki açık bir pazarda havai fişeklerin alev alması sonucu 36 kişi hayatını kaybetmişti.
Meksika
11 Aralık 2018 Salı 21:59