01.07.2019 14:16
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Meksika'da dolu fırtınası, kent buzla kaplandı

Meksika

Meksika'nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı.

Meksika 'nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı.

Meksika'nın güneydoğusundaki Guadalajara kentinde yaz mevsiminde meydana gelen dolu fırtınası nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Kenti buzla kaplayan dolu fırtınası en az 200 ev ve İş yerinde hasara yol açtı. Ayrıca en az 50 araçtan bazılarının buza gömüldüğü, bazılarının da sürüklenerek hasar gördüğü öğrenildi. Şehrin merkeze uzak 6 semti yaklaşık 2 metre kalınlığında buzla kaplandı.

Dolu yağışının ardından kentte yoğun bir temizlik çalışması başladı.

Şiddetli dolu yağışı nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi. - GUADALAJARA
Kaynak: İHA
meksika , , 3. Sayfa

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