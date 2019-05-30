Meksika'da turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı: 23 ölü, 30 yaralı

Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ve tırın çarpıştı. Katliam gibi kaza sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

FECİ KAZADA 23 ÖLÜ, 30 YARALI VAR

Meksika'nın Veracruz şehrinde turistleri taşıyan yolcu otobüs ve kamyon çarpıştı. Yerel saatle 10.20 sularında gerçekleşen kazada en az 23 kişinin hayatını kaybettiği 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

OTOBÜS KÜL OLDU

Kazanın ardından TIR ve otobüs alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada otobüs kül oldu.

YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Hükümet yetkilileri koordineli bir çalışmanın yürütüldüğünü, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağladıklarını belirtti. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, kazaya ilişkin araştırma sürüyor.

Kaynak: İHA