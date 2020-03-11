- Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı
- Meksika'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
11.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:09
- Meksika 'da feci metro kazası: 1 ölü, 45 yaralı
MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Başkent Mexico City'nin Miguel Hidalgo ilçesinde yer alan Tacubaya'da iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.
MEXİCO CİTY - Meksika'nın başkenti Mexico City'de iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Başkent Mexico City'nin Miguel Hidalgo ilçesinde yer alan Tacubaya'da iki metronun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mexico City, Meksika, Güncel
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