06.07.2019 11:54
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Meksika'da fuhuş çetesine operasyon

Meksika

Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun doğusundaki Tlaxcala eyaletinde polis, fuhuş şebekesi üyesi 5'i kadın 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da başkent Meksiko'nun doğusundaki Tlaxcala eyaletinde polis, fuhuş şebekesi üyesi 5'i kadın 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Meksika Federal Polisinden yapılan açıklamada, Orta Amerika ülkesi Honduras'tan 7 kadını fuhuş amacıyla kaçıran ve yasa dışı yollarla ülkeye sokan 8 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, aynı aileye mensup 8 zanlının, Tlaxcala eyaleti başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde faaliyet gösteren organize suç şebekesine bağlı çalıştıkları bildirildi.
Suç şebekelerinin ülkeye getirdikleri kadınları tehditle fuhşa zorladıkları ifade edildi.
Kaynak: AA
Latin Amerika, Meksika, Güncel

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