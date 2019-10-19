Meksika'da futbolcular, maaşlarının ödenmemesini sahada hareketsiz kalarak protesto etti

Meksika'nın süper ligi Liga MX'te Veracruz ve Tigres arasında oynanan maçta, Veracruz futbolcuları maçın ilk dakikalarında sahada hareketsiz kalarak maaşlarının ödenmemesini protesto etti.

Liga MX'te Tiburones Rojos de Veracruz ve Tigres UANL futbol takımları arasında oynanan maçta, Veracruz oyuncuları hareketsiz durarak maaşlarının ödenmemesini protesto etti. Yerel medyada yer alan habere göre, Veracruz oyuncuları sahaya çıktı ve maçın başlamasıyla hareket etmeyi reddetti. Tigres oyuncuları da ilk başta karşı takımla birlikte hareketsiz kaldı. Ancak, Tigres oyuncuları birkaç dakika süren eylemin ardından oyuna devam ederek, gol atmaya başladı. Veracruz oyuncuları buna karşı da herhangi bir tepki vermeyerek yönetimi protestoyu sürdürdü. Yaklaşık 5 dakika sonra futbol oynamaya başlayan Veracruz oyuncuları, bu kez de topla ilgilenmeyerek rakibe sürekli faul yapmaya başladı.

Karşılaşmada 2-0 öne geçen Tigres'in 3'üncü golü de atmasının artından Veracruz futbolcuları maça döndü ve normal oyunlarını oynamaya başladı.

?Karşılaşmayı 3-1'lik bir skorla Tigres kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Veracruz oyuncularının sahada hareketsiz kalması

Tigres'in gol atması