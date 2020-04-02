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Meksika'da göçmen gözaltı merkezinde Kovid-19 endişesiyle çıkan isyanda bir Guatemalalı öldü

Meksika'nın Tabasco eyaletindeki bir göçmen gözaltı merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle çıkan isyanda Guatemalalı bir göçmen hayatını kaybetti, 14 göçmen hastaneye kaldırıldı.

02.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:38
Meksika'da göçmen gözaltı merkezinde Kovid-19 endişesiyle çıkan isyanda bir Guatemalalı öldü
Meksika 'nın Tabasco eyaletindeki bir göçmen gözaltı merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle çıkan isyanda Guatemalalı bir göçmen hayatını kaybetti, 14 göçmen hastaneye kaldırıldı.
Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, Tenosique bölgesindeki merkezde gözaltında tutulan kişilerin, Kovid-19'a maruz kalmalarına neden olacağını söyledikleri şartları protesto etmek için yatakları ateşe verdiği belirtildi.
Daha çok Honduraslı kişilerin müdahil olduğu kargaşa sırasında 27 göçmenin gözaltı merkezinden kaçtığının kaydedildiği açıklamada, dumandan etkilenen 42 yaşındaki bir Guatemalalı erkeğin hayatını kaybettiği bildirildi.
Dumandan etkilenen 14 göçmenin de hastaneye kaldırıldığının aktarıldığı açıklamada, bu kişilerden 11'inin taburcu edildiği, 3'ünün ise müşahede altında olduğu ifade edildi.
Tenosique gözaltı merkezinde tutulan göçmenlerin ise diğer merkezlere sevk edildiği kaydedildi.
İsyanın göçmenlerin gözaltı merkezindeki aşırı kalabalık ve kötü sağlık koşullarının kendilerini yeni tip koronavirüse maruz bırakabileceğinden korkmasından kaynaklandığı aktarıldı.
Ulusal Göç Enstitüsü, sınır dışı etme programlarının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları dolayısıyla ertelendiğini ve Meksika'nın, sınır dışı işlemlerinin nasıl sürdürüleceği konusunda Orta Amerika ülkeleri hükümetleriyle görüştüğünü belirtti.
Diğer yandan, Meksika'daki Birleşmiş Milletler insan hakları ve göçmen ofisleri, hayatını kaybeden söz konusu Guatemala vatandaşının, Meksika'da mülteci statüsü başvurusunda bulunduğu bilgisini paylaştı.
Meksika'da şimdiye kadar 1378 kişide yeni tip koronavirüse rastlanırken 37 kişi hayatını kaybetti.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Meksika'da göçmen gözaltı merkezinde Kovid-19 endişesiyle çıkan isyanda bir Guatemalalı öldü - Haberler

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