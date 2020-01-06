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Meksika'da gözaltına alınan bazı polisler, karton kutularda uyumaya zorlandı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yeni yıl kutlamalarında "görevi ihmal" nedeniyle gözaltına alınan polislerden bazılarının karton kutularda uyumaya zorlanması tartışmalara neden oldu.

06.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:22 Meksika'da gözaltına alınan bazı polisler, karton kutularda uyumaya zorlandı
'nın başkenti Meksiko'da yeni yıl kutlamalarında "görevi ihmal" nedeniyle gözaltına alınan polislerden bazılarının karton kutularda uyumaya zorlanması tartışmalara neden oldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede 24-31 'ta Noel kutlamalarında 735 polis görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Söz konusu polislerden bazılarının karton kutularda uyumaya zorlanması ise ülkede tartışmalara neden oldu.
Kamu Güvenliği Sekreteryasından yapılan açıklamada, polislerin "yönetmelik kuralları" kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, tesislerde yeterli yatağın bulunmaması nedeniyle bazı polislerin karton kutularda uyumak zorunda kaldığı bildirildi.
Bu arada, polislerin karton kutularda uyuduğu görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Meksika, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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