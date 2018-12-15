15 Aralık 2018, 12:24
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Meksika'da Güvenlik Güçlerine Saldırılar: 4 Ölü

Meksika

Meksika'da güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 3 polis memuru ve bir deniz piyadesi hayatını kaybetti.

Meksika'da güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda 3 polis memuru ve bir deniz piyadesi hayatını kaybetti.

Kamu Güvenliği Dairesi, Michoacan eyaletinin başkenti Morelia yakınında devriye görevindeki polislere, başka bir araçtan silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Saldırıda, 3 polis memurunun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Meksika Donanması da kuzeydeki sınır eyaleti Coahuila'da Hidalgo kenti yakınında donanma mensuplarına saldırıldığını bildirdi.

Saldırıda bir deniz piyadesi hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Çıkan çatışmada 2 saldırganın öldürüldüğü kaydedildi. Meksika
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:24