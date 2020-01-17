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Meksika'da havai fişek deposu patladı: 2 ölü

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

17.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:32Meksika'da havai fişek deposu patladı: 2 ölü
'nın başkenti Meksiko'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin başkentine bağlı Zumpango'daki havai fişek deposunda patlama meydana geldi.
Eyalet Valisi Alfredo Del, yaptığı açıklamada, patlamada 2 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Patlamada 7 binanın hasar gördüğünü, 600 kişinin de tedbir amacıyla bölgeden tahliye edildiğini ifade eden Del, patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini kaydetti.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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