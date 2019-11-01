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Meksika'da havai fişek kazası 8 yaralı

Meksika'da havai fişek kazası 8 yaralıMeksika, (DHA)- Meksika'da Ölüler Günü festivalinde havai fişekler, kalabalığın arasında patladı.

01.11.2019 23:48
Meksika'da havai fişek kazası 8 yaralı
Meksika, (DHA)- Meksika'da Ölüler Günü festivalinde havai fişekler, kalabalığın arasında patladı. Olayda 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Meksika'nın başkenti Meksika'daki Xochimilco bölgesinde, İspanyollar ve Latin Amerikalıların kutladığı ve amacı ölüleri anmak olan Ölüler Günü festivalinde atılması planlanan havai fişekler, kalabalığın arasında patladı. Olayda, 8 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlama anı ve sonrası ise anbean amatör kameralara yansıdı.
Meksika'da havai fişek kazası 8 yaralı

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Kaynak: DHA


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