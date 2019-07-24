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Meksika'da helikopter düştü: 4 ölü

Meksika'da içinde 4 kişinin bulunduğu helikopter, ormanlık bölgeye düştü.

24.07.2019 23:10 Meksika'da helikopter düştü: 4 ölü
Meksika'da içinde 4 kişinin bulunduğu helikopter, ormanlık bölgeye düştü. Kazada, aralarında eyalet emniyet müdürünün de bulunduğu 4 kişi öldü.

Olay Meksika'nın batı eyaleti Michoacan'da meydana geldi. Bell 206 tipi helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık bölgeye düştü. Kazada eyaletin emniyet müdürü Martín Godoy Castro, Devlet Sosyal Koruma Kurumu Genel Müdürü Germán Ortega ile pilotlar Arturo Duclaux ve Humberto Suárez hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜN DE KÜÇÜK UÇAK DÜŞMÜŞ, 4 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Dün de Meksika'nın Chihuahua şehrinin doğusunda bulunan Cuauhtemoc şehrinde, küçük bir uçak tarlaya düşmüş; uçakta bulunan 3'ü erkek 1'i kadın olmak üzere, 4 kişi hayatını kaybetmişti.



Meksika, Dünya

Kaynak: DHA

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