21.05.2019 18:14
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Meksika'da Vatandaşlar Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Kadınları Döverek Elbiselerini Kesti!

Meksika'da hırsızlık yaparken yakalandığı iddia edilen 2 kadın sokak ortasında dövüldü, elbise ve saçları kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Meksika'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kadın, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Kadınları saçları ve elbiseleri kesildi.

POLİSE BİLDİRMENİN İŞE YARAMADIĞINI SÖYLEDİ

Olay, Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, 2 kadın bölgede bulunan Sebastian Escobar isimli marketten kıyafet çalmaya çalıştı. Daha önceden de bölgede hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kadın, iş yeri sahipleri tarafından hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı. Bunu polise bildirmenin işe yaramadığını belirten iş yeri sahipleri, yakaladığı 2 kadını sokak ortasında soyarak dövdü ve kadınların saç ve elbiselerini kesti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay anı ise çevredekiler tarafından kayda alındı. Kayda alınan görüntülerde, 2 kadının etrafında toplanmış öfkeli kalabalığın kadınlara vurduğu, kadınların saçını ve kıyafetlerini kestiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılıp, başlatılmadığı ya da herhangi bir gözaltı yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

Meksika'da Vatandaşlar Hırsızlık Yaptığı İddia Edilen Kadınları Döverek Elbiselerini Kesti! Meksika, 3. Sayfa


YORUMLAR (27)
DELİ KISS: tüm hırsızlara aynı muamele yapılsa ama nerdeeeee
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İZZETUREY47: Devleti soyuyorlar sesiniz çıkmıyor kadın kim bilir ne durumdadır elbise çalmış bazıları burda yürek yiyip kelime yapıyo kolpacılar kelime yapana kadar bi kendinize bakın önce
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  • CİDDİMİSİN : Saçını kesince ne oldu gururlandınızmı kim bilir çoçuğunda bile elbise yoktur durumu yok ne haldeki o duruma düşmüş
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  • MERVE SEVGİSÖZ : 300 liraya ayakkabı alırlar dilenci görünce yol değiştirirler
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    5 2
  • SİNEM AKYOL : Gerçekten doğru söyliyorsunuz zenginin işini görenler fakirin parasnı eli kirlenir diye tutmazlar
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