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Meksika'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da iki gün önce ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından Meksika'da da ilk vakalar kayıtlara girdi.

28.02.2020 18:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:08Meksika'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi
Güney Amerika ülkesi 'da iki gün önce ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından 'da da ilk vakalar kayıtlara girdi.
Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez Gatell, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yakalananlardan birinin başkent Meksiko'da, diğerinin ülkenin kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde olduğunu açıkladı.
Gatell, Kovid-19 virüsüne yakalanan 2 hastanının da durumlarının ciddi olmadığını söyledi.
Brezilya'da 26 Şubat'ta ilk Kovid-19 vakası görülmüştü.

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Kaynak: AA

28.02.2020 19:56:17