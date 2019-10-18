Meksika'da inanılmaz görüntüler! Baronun oğlu yakalandı, sokaklar ceset doldu

Meksika polisi, uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'yu yakalayınca, Culiacan kenti savaş alanına döndü. Polis yaşanan çatışmalar sonrası ağır silahlı kartel üyelerinin ortasında kalınca Ovidio'yu serbest bırakmak zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silahlı kartel üyelerinin kent merkezindeki birçok yolu ateşe verdikleri araçlarla kapattıkları görüldü.

''İNSANLARIN HAYATINI KURTARMAK İÇİN SERBEST BIRAKTIK'

Meksika Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, Reuters'e yaptığı açıklamada, Lopez'i serbest bırakma kararının insanların hayatını korumak için alındığını belirtti. Bakan Durazo, Ovidio'nun yakalandığının duyulmasının ardından, uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın adamlarının operasyonu gerçekleştiren Ulusal Muhafız devriyesine saldırdığını söyledi. Durazo, kartel üyeleriyle çıkan şiddetli çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin Ovidio'yu bırakarak bölgeden çekildiğini açıkladı.

12 ÇOCUĞU VAR

ABD'de ömür boyu hapse mahkum edilen Guzman'ın Ovidio'nun da bulunduğu 12 çocuğu olduğu tahmin ediliyor.

EL CHAPO JOAQUIN GUZMAN KİMDİR?

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti.

Amerikan yetkililer Guzman'ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. Kaçak olduğu süre içinde cinsel organını büyütme operasyonu geçirmiştir. Aralık 2015'te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tehdit etmiştir. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanmıştır.