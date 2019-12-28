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Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Corregidora kentinde bir kadın polis, 10 kişilik silahlı çetenin saldırısına maruz kaldı.

28.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:36 Meksika'da kadın polis silahlı çetenin saldırısına uğradı
'nın Guanajuato eyaletindeki Corregidora kentinde bir kadın polis, 10 kişilik silahlı çetenin saldırısına maruz kaldı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, devriye görevi yapan polis memuru, alışveriş yapmak amacıyla aracından indiği sırada 10 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, kadın polisin silahının gasbedildiği kaydedildi.
Olayla ilgili suçluların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirilen açıklamada, ülkede son zamanlarda polisin düzenlediği operasyonlarda silahlı çetelerin büyük darbe aldığı bilgisi paylaşıldı.
Bu arada, Guanajuato eyaletinde bu yılın ocak-kasım döneminde 3 bin 211 cinayet işlendiği belirtildi. Uyuşturucu kartellerinin şiddetine sahne olan Meksika'da resmi verilere göre bu yıl 417 polis öldürüldü.
120 milyon nüfuslu ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülmüş, 2018'de ise büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.
Bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısının kasım sonu itibarıyla 26 bini bulduğu belirtiliyor.

Meksika, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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