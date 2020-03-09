Meksika'da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı
Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı.
09.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:45
Meksika 'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte siyah giyimli ve güneş gözlüklü bir kadın molotofkokteyli attı. Yerel medya, 4 gazetecinin yaralandığını bildirdi.
Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 80 bin kadın katıldı. Ülke ile aynı adı taşıyan başkent Meksika'da, Ulusal Saray'ın önünde toplanan kalabalığın arasındaki siyah giyimli ve güneş gözlüğü takan bir kadının molotofkokteyli attığı bildirildi. Polisin Ulusal Saray önünde güvenlik önlemleri aldığı sırada atılan molotofkokteyli sonucunda bir kadının yanmaya başladığı; diğer kadınlar tarafından söndürüldüğü görüldü. Olayda, 4 gazetecinin yaralandığı bildirildi.
Görüntü Dökümü---------------------------------Mototoflun atılma anı-Kadının yanması-Alevler-Yürüyüşten görüntüler
-Detaylar
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Meksika'da Kadınlar Günü'nde molotofkokteyli atıldı: 4 yaralı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Meksika, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Güncel
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı
Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı
Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Güncel
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi
Güncel
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Güncel
Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi, ayda 30 bin TL kazanıyor
Güncel
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı