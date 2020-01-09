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Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu

Meksika'nın Guerrero eyaletinde bir kasabanın belediye başkanı seçilmesinin ardından kaybolan ve kendisinden haber alınamayan Daniel Esteban Gonzalez'in cesedi bir seneyi aşkın sürenin ardından bulundu.

09.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:09

Guerrero eyaleti savcıları, Cochoapa El Grande kasabasının belediye başkanı seçilmesinden sonra 2 2018'de kaybolan Gonzalez'in ceset kalıntılarının bir nehrin kıyısında tespit edildiğini açıkladı.

DNA TESTİ YAPILDI

İhbar üzerine müfettişlerin nehir kıyısına gittiğini aktaran savcılar, DNA testiyle kalıntıların Gonzalez'e ait olduğunun kesinleştiğini belirtti. Gonzalez'in eşi Edith Lopez Rivera, eşi ve şoföründen Tlapa kentinde bir parlamenter ile görüşmesinin ardından alınamadığını ifade etmişti.

Bazı yakınları, Demokratik Devrim Partisi (PRD) adayı olarak belediye başkanı seçilen Gonzalez'in ortadan kaybolmasından rakip Kurumsal Devrim Partisini (PRI) sorumlu tutmuştu.

Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu

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