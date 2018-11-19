Meksika'da Kızılhaç Çalışanlarına Silahlı Saldırı: 4 Ölü

MEXICO Meksika
'da Kızılhaç'ın yardım organizasyonu sırasında düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde, Kızılhaç çalışanlarının yardım organizasyonu düzenlediği sırada kimliği belirsiz bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Askeri üniforma giyen saldırganların 5 kamyonet ve bir minibüsle bölgeye giderek, yardımların dağıtıldığı noktada etrafa ateş açtığı belirtildi.
Saldırıda 3'ü polis bir Kızılhaç yetkilisi olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Polis
saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.
Polis,Meksika
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:20