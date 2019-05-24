Meksika'da Kongre, Ulusal Muhafız Teşkilatına ilişkin tedbirleri onayladı

Meksika
'da Kongre, ülkede federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatında yaşanabilecek olası suistimalleri önlemeyi amaçlayan bir dizi tedbir içeren yasaları onayladı.
Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından kurulan ve federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşan Ulusal Muhafız Teşkilatında kuvvet kullanımı ve insan haklarına saygı gibi konularda özel yönergeler ortaya koyan dört yeni yasa, parlamentonun gündemine getirildi.
Parlamentonun alt kanadında ve Senato'da büyük çoğunlukla kabul edilen yasalar, yürürlüğe girmesi için Obrador'un onayına gönderildi. Söz
konusu yasalarla, Ulusal Muhafız Teşkilatı birliklerinin gösterilerde ve kanuna uygun barışçıl toplantılarda silah kullanması her şekilde yasaklanırken, birlikler silahlarını yalnızca elindeki silahı ya da bıçağı bırakmayı reddeden ve bu silahlarla insanlara ve güvenlik güçlerine tehditte bulunan kişilere karşı kullanabilecek.
Yasalar ayrıca, tutuklanan ve gözaltına alınan kişilerin ulusal kayıtlarının oluşturulmasını zorunlu kılarken, böylece akrabaların veya avukatlarının bu kişileri daha hızlı bir şekilde bulmalarına olanak sağlayacak. BM
'den Meksika'ya Ulusal Muhafız Teşkilatı konusunda teknik destek Birleşmiş Milletler
(BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet
geçen ay, Meksika'da yeni oluşturulan ve tartışmalara neden olan Ulusal Muhafız Teşkilatının eğitimine destek vereceklerini açıklamıştı.
Meksika'yı ziyaret eden Bachelet ile Meksika Dışişleri Bakanı
Marcelo Ebrard tarafından Ulusal Muhafız Teşkilatına yardım anlaşması imzalanmıştı.
Bachelet, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da katıldığı imza töreninde, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Meksika'da federal emniyetin yerine oluşturulan Ulusal Muhafız Teşkilatına, insan haklarının gözetilmesi konusunda teknik yardım vereceğini söylemişti.
Ulusal Muhafız Teşkilatının başına ordu generali getirilmişti
Obrador, Ulusal Muhafız Teşkilatını Kamu Güvenliği Bakanı'na bağlamayı kabul ederken, birliğin aktif görevdeki bir subay tarafından idare edilmesi konusunda ısrarcı davranmıştı.
Devlet Başkanlığı ofisinden geçen ay yapılan açıklamada, Ulusal Muhafızlar Teşkilatının başına Meksika ordusunda görevli Tuğgeneral Luis Rodriguez Bucio'nun getirildiği bildirilmişti.
Bucio'nun federal polis ile askeri inzibat personelinden oluşacak yeni güvenlik gücünü komuta edeceği belirtilmişti.
BM'nin bazı insan hakları uzmanları ise Meksika Devlet Başkanı Obrador'un orduya resmi polislik görevini verdiği anayasa reformu çabalarını açıkça eleştirmişti.
Cinayet oranlarının çok yüksek olduğu Meksika'da Obrador'dan önceki yönetimler, yerel emniyet birimlerindeki yozlaşma nedeniyle ülkenin birçok kesiminde uyuşturucu kartelleriyle mücadelede karacı ve denizci askerleri kullanmıştı.
Emniyet teşkilatı için yetiştirilmeyen askerlerin, işkence ve yargısız infaz gibi insan hakları ihlalleri işledikleri ifade ediliyordu.
Solcu Devlet Başkanı Obrador'un geçen yıl aralık ayında göreve gelmesinin ardından orduya övgüler yağdırması bazı kesimler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.
Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin iç güvenliğini sağlamada sadece ordunun gerekli disiplin ve halka saygıya sahip olduğunu savunmuştu.
Birleşmiş Milletler
, Meksika
, Güncel
Kaynak: AA