Haberler» 3. Sayfa» Haber

Meksika'da köprüye yarı çıplak 9 ceset asıldı

Meksika'nın Uruapan kentinde 19 ceset bulunurken, 9 cesedin yarı çıplak şekilde köprüye asıldığı tespit edildi.

09.08.2019 14:33 Meksika'da köprüye yarı çıplak 9 ceset asıldı
Meksika'nın Uruapan kentinde 19 ceset bulunurken, 9 cesedin yarı çıplak şekilde köprüye asıldığı tespit edildi.

Meksika'da uyuşturucu kartellerinin savaşı devam ediyor. Ülkenin Michoacn eyaletine bağlı Uruapan kentinde 19 adet parçalanmış ceset bulundu. Cesetlerden 9'u kent merkezindeki bir köprüye asılmış halde bulundu. 6'sı kadın 7 ceset ise köprü yakınlarındaki bir yaya üst geçidinin altında tespit edilirken, 3 ceset de köprü yakınlarındaki farklı bir noktada bulundu. Cesetlerden bazılarının parçalandığı aktarılırken, kurbanların silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi. Yarı çıplak cesetlerin altında Jalisco Yeni Nesil Kartelinin imzasının atıldığı bir pankart ve pankartta "Sevgili insanlar işinize devam edin" yazdığı öğrenildi.

Michoacan Eyalet Savcısı Adrian Lopez Solis, bu kişilerin uyuşturucu pazarını ele geçirmek için mücadele eden rakip karteller arasındaki savaşta öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için bölgeye askeri birlikler sevk edildiğini açıkladı. - MEXİCO CİTY

Meksika, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:36   Çad'da toplumlararası çatışma: 37 ölü
16:35   Denizli'de otomobil uçurumdan düştü: 1 yaralı
16:34   Tokat'ta trafik kazası: 2 yaralı
16:34   İstanbul genelinde "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması" gerçekleştirildi
16:29   Vali Vekili Boztepe bayram öncesi araçları denetledi, sonra lokum ikram etti
16:25   Hastanede bıçaklı saldırgan dehşeti
16:23   Başkentte klima hortumu patlayan otobüs korkuttu