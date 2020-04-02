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Meksika'da koronavirüs önlemleri - Boş caddeler havadan görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edilen Meksika'da 37 kişinin öldüğü, 1378 kişide de virüsün tespit edildiği açıklandı.

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:53
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlıkta acil durum ilan edilen Meksika 'da 37 kişinin öldüğü, 1378 kişide de virüsün tespit edildiği açıklandı. Salgın dolayısıyla yapılan uyarılar sebebiyle Meksiko şehrinin ana cadde ve meydanlarının ise tenha olduğu görüldü.
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Meksika’da koronavirüs önlemleri - Boş caddeler havadan görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Meksika, Güncel

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Meksika'da koronavirüs önlemleri - Boş caddeler havadan görüntülendi
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