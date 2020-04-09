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Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174'e yükseldi

Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.

09.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:54
Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174'e yükseldi
Latin Amerika ülkesi Meksika 'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 174'e, vaka sayısı 3 bin 181'e ulaştı.
Ülke genelinde 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde eğitime ara verilirken kalabalık etkinlikler yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Latin Amerika, Meksika, Güncel
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