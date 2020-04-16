Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 449'a yükseldi
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 449'a yükseldi.
16.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:18
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısının 43 artarak 449'a, vaka sayısının 448 artarak 5 bin 847'ye ulaştığını bildirdi.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Kaynak: AA
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