Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 269 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 269 kişi öldü
15.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:34
Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 269 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 269 artarak 17 bin 141'e yükseldi.
Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 147 artışla 146 bin 837'ye çıktı.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Meksika, Güncel, Haber

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