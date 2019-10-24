Haberler » Güncel » Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü

Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

24.10.2019 08:48Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü
Meksika'nın Michoacan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Michoacan eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Madero kasabasına bağlı Las Juntas bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Michoacan kamu güvenliği ajansı, uçağın Durango eyaletinden Guerrero eyaletine doğru gittiği sırada düştüğünü açıkladı.
Bu arada, yerel basında düşen uçağın bir nehrin akıntısında sürüklenen enkazının görüntüleri yayınlandı.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:02 GÜNDEM / 24 Ekim 2019
09:00 E-5 Karayolunda feci ölüm
09:00 Rektör Budak, Atatürk Anıtına Çelenk sundu
09:00 Eskişehir'de "Okuluma Bisikletimle Geliyorum Projesi" tanıtıldı
08:59 Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Said'in yemin töreni - Tunus Meclis Başkan Vekili Moro
08:58 Marmara'da hava durumu
08:58 Van'da toprağa gömülü patlayıcı ve el bombası bulundu
24.10.2019 09:02:37