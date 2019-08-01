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Meksika'da lezzet ustalarından sandviç rekoru

Meksika'nın başkenti Meksiko City'de dünyanın farklı yerlerinden gelen aşçılar Sandviç Fuarı'nda buluştu.

01.08.2019 16:20 Meksika'da lezzet ustalarından sandviç rekoru
Meksika'nın başkenti Meksiko City'de dünyanın farklı yerlerinden gelen aşçılar Sandviç Fuarı'nda buluştu. 72 metre uzunluğunda sandviç yapan aşçılar dünyanın en uzun sandviç rekorunu kırdı.

Dünyanın dört bir yanından gelerek Meksika'da buluşan lezzet ustaları yine rekora imza attı. Usta aşçılar 72 metre uzunluğunda ve 900 kilogram ağırlığındaki dev sandviçi 3 dakikadan daha az bir sürede tamamladı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Sandviç Fuarı'nda ise 70 metre uzunluğunda ve 865 kilogram ağırlığındaki dev sandviçin yapımı 2 dakika 29 saniye sürmüştü.

Dev sandviç kısa sürede tüketilirken, fuarın 300 binden fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor. - MEXİCO CİTY

Meksika, Güncel

Kaynak: İHA

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