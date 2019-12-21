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Meksika'da lüks yolcu gemilerinin çarpışma anı kamerada

Meksika'nın Cozumel limanında lüks yolcu gemisi, limandaki bir diğer yolcu gemisine çarptı.

21.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:18 Meksika'da lüks yolcu gemilerinin çarpışma anı kamerada

'nın Cozumel limanında lüks yolcu gemisi, limandaki bir diğer yolcu gemisine çarptı. Çarpma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Ülkenin doğusunda Karayip Denizi'nde bulunan Cozumel Adası'nın limanında, 'Carnival Glory' isimli lüks yolcu gemisi, 'Carnival Legend' isimli diğer lüks yolcu gemisine çarptı. O anlar görgü tanıklarınca kayda alındı. Görüntülerde, Carnival Glory isimli gemide büyük hasar oluştuğu görüldü.

Yerel medya, yerel saatle 08.30 civarında Carnival Glory'nin limana yanaşmaya çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle diğer yolcu gemisine çarptığını yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Carnival Glory'nin limana yanaşmaya çalıştığı anlar

-Carnival Glory'nin diğer yolcu gemisine çarpma anları

-Carnival Glory'nin aldığı hasarın kameralara yansıması

-Olayı kayda alan çevredekiler

 



Meksika, Güncel

Kaynak: DHA

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