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Meksika'da mahkumlar kavga etti: 16 ölü

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 mahkum öldü.

01.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:16 Meksika'da mahkumlar kavga etti: 16 ölü
'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 mahkum öldü.
Ülke basınındaki haberlere göre Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesinde mahkumlar ateşli silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdı.
Yaklaşık 3 saat sonra durumun kontrol altına alındığı cezaevindeki kavgada mahkumlardan 16'sı öldü, 5'i yaralandı.
Yerel basına bilgi veren eyaletteki güvenlik sorumlusu Ismael Camberos Hernandez, olayda güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Cezaevinde daha önceki denetimlerde herhangi bir silah bulunmadığını vurgulayan Hernandez, kavganın ardından yapılan aramada 4 silah, 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.
Silah, cep telefonu ve uyuşturucunun ziyaretçiler tarafından getirilmiş olabileceğine dikkati çeken Hernandez, mahkumların tamamının ateşli silahla ölmediğini, bazılarının bıçak ve sert isim darbeleriyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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