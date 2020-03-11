Meksika'da metro kazasında 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı
Meksika'da iki metro treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
11.03.2020 18:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:02
Meksika 'da iki metro treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Meksika basınında yer alan haberlere göre, kaza, başkent Meksiko'nun batısında Tacubaya istasyonunda meydana geldi.
Kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, kaza hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Aynı hatta 1975'te meydana gelen kazada 31 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmıştı.
Meksiko'da 12 hat, 195 istasyonuna sahip metroda, her yıl 1,6 milyar yolcu taşınıyor.
Meksika basınında yer alan haberlere göre, kaza, başkent Meksiko'nun batısında Tacubaya istasyonunda meydana geldi.
Kazada 1 yolcu hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, kaza hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.
Aynı hatta 1975'te meydana gelen kazada 31 kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmıştı.
Meksiko'da 12 hat, 195 istasyonuna sahip metroda, her yıl 1,6 milyar yolcu taşınıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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