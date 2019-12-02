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Meksika'da Mormon Kilisesine bağlı 9 kişiyi öldüren şüpheliler yakalandı

Meksikalı yetkililer, geçen ay Mormon dini hareketine bağlı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesini öldüren şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

02.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:48Meksika'da Mormon Kilisesine bağlı 9 kişiyi öldüren şüpheliler yakalandı
Meksikalı yetkililer, geçen ay Mormon dini hareketine bağlı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesini öldüren şüphelilerin yakalandığını bildirdi.
Genel Avukatlık Bürosundan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetler, polis ve istihbarat servisi tarafından düzenlenen ortak operasyonda şüphelilerin yakalandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.
Zanlıların kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Kasım ayı başlarında Sonora eyaletinde, Mormon Kilisesine bağlı ailenin 6'sı çocuk, 3'ü kadın 9 üyesi uyuşturucu kartelleri tarafından öldürülmüştü.
Joseph Smith tarafından 1830'da New York'ta kurulan ve Smith'in yazdığı "Mormon Kitabı"ndan adlarını alan hareketin 15 milyona yakın mensubu bulunduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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